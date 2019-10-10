Медведев потребовал отменить «банковский роуминг»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал дискриминацией банковскую комиссию за перевод денег между регионами. Он поднял вопрос внесения поправок в законодательство на заседании правительства.

«Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга. Кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут»,— считает господин Медведев.

Премьер-министр назвал межрегиональную дискриминацию недопустимой и потребовал устранить ее. «В одном банке может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами. Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных трансакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах»,— сказал господин Медведев.

Напомним, ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили запретить банкам брать комиссии за снятие денег в «чужом» банкомате с дебетовых карт и за переводы денег с них на карту другого банка.

Подробнее об инициативе депутатов — в материале “Ъ” «С дебетовых карт снимают комиссии».