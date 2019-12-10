Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии

Сборная России в рамках заключительного этапа подготовки к чемпионату Европы 2020 года проведет товарищеские матчи со сборными Швеции, Молдавии, Польши и Сербии, сообщил Российский футбольный союз. В группе В на ЧЕ Россия сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией.

С командой Швеции российская команда сыграет на выезде 28 марта, Молдавии — 31 марта, Польши — 2 июня. Домашний матч с Сербией сборная проведет 6 июня. Стадионы и время матчей будут объявлены позже.

На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня).

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Чемпионат Европы пройдет с 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

О соперниках России на Евро-2020 — в материале “Ъ” «Добавили Финляндии».