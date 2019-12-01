Добавили Финляндии

В субботу в Бухаресте на церемонии жеребьевки финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года определился последний соперник сборной России по групповому этапу. Им стала команда Финляндии. То, что россиянам предстоит встретиться на предварительной стадии Евро с Бельгией и Данией, было известно заранее.

Для сборной России жеребьевка чемпионата Европы не таила практически никакой интриги, потому что она уже знала двух из трех своих соперников на групповом этапе. Из первой корзины ей могла достаться только Бельгия, так как Украина была исключена из числа потенциальных оппонентов по политическим причинам, а остальные четыре команды — Италия, Англия, Германия и Испания — на правах хозяев Евро устроители турнира заранее посеяли в другие квартеты.

Представители второй корзины отпали сами собой, так как в ней по итогам квалификации оказалась и Россия, а из третьей пришла Дания, потому что две эти сборные опять же загодя свели в группе В с учетом того, что Санкт-Петербург и Копенгаген являются здесь принимающими сторонами. В четвертой же корзине, которая пока вообще имеет больше виртуальный, нежели реальный вид в связи с тем, что здесь еще предстоит отобрать четырех участников через Лигу наций, регламентные ограничения со стопроцентной гарантией не распространялись лишь на Уэльс и Финляндию. Так что касательно России весь смысл жеребьевки в этом и заключался — уточнить, с кем из них она сыграет на предварительной стадии чемпионата.

Предпочтительнее, конечно, казался финский вариант. Все-таки валлийцы и в мировом рейтинге располагаются на 36 позиций выше (22-е место), и у них есть Гарет Бейл, который, по оценке авторитетного ресурса Transfermarkt, один стоит гораздо больше, чем расширенный состав сборной Финляндии с ближайшим резервом, а именно — €60млн. Тот же Бейл сотоварищи в пух и прах разнесли российскую команду под руководством Леонида Слуцкого на Евро-2016. Если кто забыл, 3:0 тогда они выиграли и, кстати, дошли до полуфинала. В итоге жребий пал именно на финнов, которые впервые в истории квалифицировались в финальную стадию крупного турнира и еще никогда не были на чемпионатах мира и Европы. Правда, немного помог и участвовавший в церемонии жеребьевки известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин, легким движением руки отправивший Уэльс в группу к Италии, Швейцарии и Турции.

Впрочем, недооценивать Финляндию ни в коем случае нельзя. Чемпионы мира по хоккею и в футбол научились играть неплохо, да и кто не помнит таких звезд, как Яри Литманен или Сами Хююпия, еще не так давно блиставших в серьезных европейских клубах.

А сейчас сборная Суоми явно находится на подъеме, который связывают прежде всего с работой ее наставника Маркку Канервы. Этот специалист заявил о себе, еще когда вывел финскую молодежку на чемпионат Европы-2009. В 2011 году он буквально на две игры возглавил национальную команду, пока Футбольная ассоциация Финляндии не передала бразды правления Миксу Паателайнену, а Канерва получил должность ассистента. Любопытно, что в 2015-м он снова оказался временно исполняющим обязанности главного тренера, причем под его руководством сборная одержала три победы и дважды сыграла вничью в пяти матчах. Однако родная ассоциация опять отодвинула Канерву на второй план, назначив главным шведа Ханса Бакке. С «варягом» финны потерпели десять поражений при трех ничьих, и в 2016-м Канерва наконец-то занял пост наставника национальной команды, подписав трехлетний контракт.

За последнее время сборная Финляндии добилась впечатляющих результатов. Так, она поднялась из дивизиона С в дивизион В Лиги наций, став первой в довольно сложной группе с Венгрией, Грецией и Эстонией. Кстати, теперь Россия и Финляндия могут столкнуться и в этом турнире. В отборочном цикле чемпионата Европы подопечные Канервы развили этот успех и финишировали вторыми в группе J, где их соперниками были Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Армения и Лихтенштейн. Да, составить конкуренцию итальянцам они не сумели, но греков опередили на четыре очка, а боснийцев с Эдином Джеко и Миралемом Пьяничем — на пять, досрочно завоевав путевку в финальную стадию Евро-2020.

У себя дома финны пободались и с Италией, едва не зацепившись за ничью (1:2). Их показатели в европейской квалификации: шесть побед, четыре поражения при разнице мячей 16:10. За весь турнир они провели лишь один откровенно неудачный матч – с Боснией на выезде, когда проиграли со счетом 1:4. Да, Финляндия сейчас только на 58-м месте в мировом рейтинге, но многие из тех, кто стоят выше, либо уже точно пропускают чемпионат Европы, либо еще будут отбираться через стыковые матчи Лиги наций.

Безусловным премьером нынешней финской сборной считается нападающий английского «Норвича» Теэму Пукки

Он в этом составе лидирует и по количеству матчей (80), и по числу голов (25). В отборе на Евро-2020 Пукки забил 10 мячей, на один больше, чем Артем Дзюба. На клубном уровне он выступал за немецкий «Шальке», шотландский «Селтик», датский «Брондбю», не считая финских команд и короткого пребывания в испанской «Севилье». В прошлом сезоне форвард перешел в «Норвич» и наколотил 29 голов во втором по рангу английском дивизионе. В премьер-лиге тоже не тушуется и шесть раз поразил ворота в 13 встречах. Если год назад Transfermarkt оценивал Пукки в €2 млн, то сейчас «дает» за него €9 млн.

К лидерам сборной также можно отнести основного голкипера немецкого «Байера» Лукаша Градецки, защитников Йоону Тойвио, Паулюса Араюури, полузащитников Глена Камара, Робина Лода, Тима Спарва. Например, 24-летний Камара – воспитанник лондонского «Арсенала», а с текущего года защищает цвета шотландского «Рейнджерс». Многие финские сборники представляют зарубежные клубы, при этом география стран, в которых они играют, самая широкая — помимо Англии, Германии и Шотландии — это Италия, Канада, США, Кипр, Дания, Швеция, Нидерланды, Норвегия, Чехия, Белоруссия. Тем более что стоят финны действительно недорого. Больше €1 млн, по данным Transfermarkt, только Пукки, Градецки (8), второй вратарь Йессе Йоронен (5), полузащитник Фредрик Йенсен (2,5), Лод (1,5), защитник Томас Лам (1) и нападающий Йоэль Похьянпало (1).

У финской сборной довольно длинная скамейка запасных, и в основную обойму входят около 30 футболистов.

Канерва применяет достаточно активную ротацию с учетом того, что все-таки подбор исполнителей у него далеко не самый выдающийся. Тем не менее команда эта дисциплинированная, хорошо организованная и обученная, довольно быстрая и современная, умеющая действовать в разных тактических построениях. Словом, крепкий орешек, расколоть который будет не так-то просто. Между тем именно матч с финнами станет ключевым для сборной России на групповом этапе Евро. Ведь на старте она встретится с Бельгией и, весьма вероятно, останется без набранных очков, поэтому во втором туре надо кровь из носу побеждать Финляндию и затем отправляться в Копенгаген на игру с Данией, где наверняка придется очень тяжело.

Александр Ильин