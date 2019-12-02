Жеребьевка финальной части Евро-2020

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

Расписание матчей в группе B: 13 июня: Дания—Финляндия, Бельгия—Россия. 17 июня: Финляндия—Россия, Дания—Бельгия. 22 июня: Россия—Дания, Финляндия—Бельгия.

Матчи с Бельгией и Финляндией сборная России проведет в Санкт-Петербурге, с Данией — в Копенгагене.

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, победитель мини-турнира Лиги наций D/A.

Группа D: Англия, Хорватия, победитель play-off C, Чехия.

Группа E: Испания, Швеция, Польша, победитель play-off B.

Группа F: победитель play-off A/D, Португалия, Франция, Германия.

1/2 финала play-off Лиги наций

Play-off A: Болгария—Венгрия, Исландия—Румыния.

Play-off B: Босния и Герцеговина—Северная Ирландия, Словакия—Ирландия.

Play-off C: Норвегия—Сербия, Шотландия—Израиль.

Play-off D: Грузия—Белоруссия, Северная Македония—Косово.

Матчи 1/2 финала play-off Лиги наций пройдут 26 марта 2020 года, финалы — 31 марта. Победители выйдут в финальную часть Евро-2020.

Если победителем play-off A станет Болгария, Венгрия или Исландия, победитель play-off D войдет в группу C финальной части Евро-2020. В случае победы в play-off A Румынии победитель play-off D войдет в группу F финальной части Евро-2020.