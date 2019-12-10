«WADA просто запретило мелодию и кусок полотна»

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввел самый жесткий пакет санкций в истории российского спорта. В ближайшие четыре года сборной России придется выступать на международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах, в нейтральном статусе и урезанном составе. Под угрозу попало и проведение в РФ топовых турниров в этот период. Что об этом пишет зарубежная пресса — в подборке “Ъ”.

Le Temps (Лозанна, Швейцария)

В истории спорта страны частенько оказывались в числе нежелательных. По окончании двух мировых войн сторона побежденных систематически оказывалась за бортом соревнований, до тех пор, пока их появление не становилось приемлемым для общества. Так было и с ЮАР, чью сборную отстраняли из-за политики апартеида, проводившейся с 1964 по 1992 год. Но никогда еще страну не отстраняли от соревнований из-за допинга…

Что решило WADA. Главное Читать далее

Россия Владимира Путина, первая удостоившаяся этой грустной привилегии, не единственная, кто прибегает к допингу, и даже не единственная, кто делает это масштабно и с участием высокопоставленных государственных лиц. Но, кажется, она единственная, кто действительно верит в то, что она живет в эпоху холодной войны.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Какой заманчивый заголовок: Россия наконец-то отстранена от международных спортивных соревнований на четыре года Всемирным антидопинговым агентством, включая Олимпийские игры 2020 года и чемпионат мира по футболу 2022 года, после раскрытия столь масштабной подпольной схемы, что челюсть бы отвисла даже у лучших писателей шпионских романов.

Однако мелким шрифтом в решении WADA прописаны возможность апелляции и компромиссы, которые оставляют возможность российским спортсменам продолжить выступать на международной арене. То, что написано крупными буквами сегодня, в ближайшие месяцы может показаться более размытым и незначительным. Вот в чем тонкость. Все еще может измениться…

Официальное сообщение WADA об отстранении России Читать далее

Помните, как Россию отстранили от Олимпиады в Пхёнчхане? И что потом произошло? 168 спортсменов, облаченных в красные российские цвета, прошли по олимпийскому стадиону под аплодисменты толпы во время церемонии открытия и возглас диктора «Дамы и господа, олимпийские спортсмены из России!». А если что-то ходит как утка и крякает как утка, то обычно это утка и есть.

The Globe and Mail (Лондон, Великобритания)

Было сложно представить, что полностью дискредитировавшее себя российское антидопинговое агентство РУСАДА сможет пробить новое дно, но ему все же удалось.

В 2016 году вскрылось, что РУСАДА было главным элементом в жульнической схеме, организованной властями России для прикрытия фактов употребления российскими спортсменами допинга… Всемирное антидопинговое агентство ответило на это, отозвав статус соответствия РУСАДА нормам кодекса WADA и запретив российским официальным лицам, российскому флагу и гимну присутствовать на зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году. Россияне тем не менее могли участвовать в соревнованиях, как «олимпийские спортсмены из России», если смогут доказать, что они не были причастны к мошеннической схеме.

Но WADA и сейчас дает РУСАДА еще один шанс… Теперь WADA оказывается на месте учителя в старших классах, который ловит ученика на том, что тот жульничал на итоговом экзамене, наказывает его, а затем любезно предлагает ученику пройти дополнительный тест в интересах образования. И ребенок жульничает. Снова.

Каким будет наказание за второй проступок? По мнению WADA, оно должно быть таким же, как и первое.

Le Monde (Париж, Франция)

Будучи исключенной из международных соревнований на четыре года, Россия не исчезнет из мира спорта, в котором у нее огромное влияние.

До 2024 года Россия будет оставаться в тени спортивной индустрии, для которой она главный мировой партнер, куда более значимый, чем США или страны Персидского залива. В июне 2020 года в Санкт-Петербурге пройдут матчи чемпионата Европы по футболу; бывшая имперская столица в 2021 году примет финал Лиги чемпионов — соревнования, в котором примут участие российские клубы и которое спонсируется «Газпромом»; теннисист Даниил Медведев продолжит бороться за Большие шлемы в теннисе, а московский ЦСКА — за баскетбольную Евролигу; флаг России будет отображаться в медальном зачете на европейских чемпионатах по плаванию и гимнастике; российские биатлонисты продолжат выигрывать гонки Кубка мира, включая его этапы, в форме сборной России…

Каких турниров может лишиться Россия Читать далее

Отважатся ли международные федерации вступить в открытое противостояние с крупным партнером? Некоторые из них уже дали понять, что не намерены отменять их соревнования в России.

The Sydney Morning Herald (Сидней, Австралия)

Для начала, WADA на самом деле не запретило России участвовать в Играх в Токио. Оно просто запретило ее гимн и флаг. Мелодию и кусок полотна. И это чудесный жест организации, которая вся посвящена исключительно косметическим процедурам и прикрытию ягодиц. Множество российских спортсменов все еще имеют право выступать на соревнованиях — и это совершенно справедливо, ведь они могли быть совершенно невиновными, или их могли заставить принять участие в этой спонсируемой государством программе, или они были просто невольными нарушителями этого бессмысленного списка запрещенных (препаратов.— “Ъ”), который не имеет никакой научной ценности. WADA просто непригодно для того, чтобы отделять виновных от случайных свидетелей.

Кирилл Сарханянц