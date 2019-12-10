СМИ: задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах судье Криворучко

Полиция в Воронеже задержала еще одного подозреваемого по делу об угрозах судье Алексея Криворучко, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным Telegram-канала Baza, задержанным оказался житель Воронежа Михаил Квасов.

По версии следствия он оставил несколько агрессивных комментариев в соцсетях на тему судьи Криворучко. Ему вменяется ст. 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия). Господина Квасова в ближайшее время доставят в Москву.

В пресс-службах Следственного комитета РФ и регионального главка МВД “Ъ” отказались от комментариев, поскольку этим делом занимаются сотрудники столичного управления СКР.

Чем известен судья Алексей Криворучко Читать далее

По делу об угрозе судье проходят четыре человека. В середине ноября суд отправил в СИЗО Евгения Ерзунова, который опубликовал твит о судье. Другой фигурант — Сергей Половец — находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, он скопировал запись Евгения Ерзунова и распространил ее в одной из соцсетей. Еще один фигурант, Алексей Вересов, остается под стражей. Он под записью Сергея Половца оставил комментарий, в котором содержалась угроза расправы. Все трое признали свою вину.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством и причинение вреда здоровью в связи с осуществлением правосудия).

Подробнее о деле об угрозах судье — в материале “Ъ” «Угрозы судье хватило для ареста».

О деле Павла Устинова — в материале “Ъ” «Срок по плечу».