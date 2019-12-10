В Кронштадте установят антенные мачты для операторов сотовой связи

На территории установят систему антенных мачт, увеличивающую зону покрытия операторов сотовой связи. Единая коммуникационная инфраструктура является частью проекта «Умный город», сообщили в администрации Кронштадтского района.

Предполагается, что установка антенных мачт позволит обеспечить высокоскоростное покрытие связью всех мобильных операторов, одновременно использовать все технологии связи: GSM. 3G, 5G, LTE, а также убрать оборудование операторов связи с крыш жилых домов и снизить излучение мобильных устройств.

Установкой мачт связи на территории Кронштадта занимается компания "Русские башни".

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в августе этого года в Кронштадте начала работу первая предкоммерческая сеть 5G. Ее запустили компании Huawei и «МТС» при участии администрации Петербурга.