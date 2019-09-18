«Русские Башни» нашли точку опоры

ЗАО «Русские Башни» предпринимает очередную попытку закрепиться на рынке Петербурга. После провала в Курортном районе, где планам компании по строительству опор двойного назначения помешал Смольный, «Русские Башни» решили развернуться в Кронштадте, анонсировав там проект стоимостью 50 млн рублей. Эксперты считают, что конкурировать с местными игроками московской компании будет сложно.

Как рассказал “Ъ” президент группы компаний «Русские Башни» Александр Чуб, проект комплексного покрытия Кронштадта мобильной связью является флагманским для компании. «Наши специалисты разработали специальные отдельно стоящие невысокие опоры, учитывающие архитектурные особенности района, на которых операторы связи смогут размещать свое оборудование»,— поясняет господин Чуб. По его словам, до конца года планируется установка до 20 базовых станций на данных объектах, а инвестиционный потенциал проекта в Кронштадте составляет около 50 млн рублей. Аналогичные проекты комплексного покрытия «Русские Башни» намерены развивать и в других районах Петербурга, а создаваемая ими телеком-инфраструктура готова для тестирования стандарта связи 5G.

«Русские Башни» не в первый раз анонсируют громкий проект в Петербурге. В 2018 году компания, сдающая сотовым операторам вышки для установки базовых станций, планировала договориться о размещении оборудования на опорах филиала «Россети Ленэнерго» «Курортэнерго». Пилотный проект предполагал строительство до 10 опор двойного назначения с инвестициями в размере 150 млн рублей. Однако проект затормозило отсутствие регламента строительства опор двойного назначения, который должен был разработать комитет по градостроительству.

Гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин отмечают, что «Русские Башни», доля которых на рынке Петербурга и Ленобласти до сих пор была незначительной, начали всерьез бороться за рынок. «Но чтобы достойно конкурировать с "Линк Девелопмент", ведущей башенной компанией на рынке города и области, надо сверять собственные планы развития с планами развития операторов. Нельзя опираться на текущую потребность операторов — надо мыслить на несколько лет вперед»,— говорит эксперт. «МТС сейчас запускает зону 5G в Кронштадте, оператору понадобится инфраструктура для размещения оборудования — вероятно, в связи с этим "Русские Башни" пришли на остров»,— говорит гендиректор Telecom daily Денис Кусков. По его словам, конкурентную борьбу выиграет та компания, которая предложит оптимальные цены и быстрее всего договорится с партнерами.

Алексей Кириченко