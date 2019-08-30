Первую в России предкоммерческую сеть 5G запустили в Кронштадте

В Кронштадте начала работу первая предкоммерческая сеть пятого поколения. Ее запустили компания Huawei и «МТС» при участии администрации Санкт-Петербурга. Сеть 5G функционирует на базе восьми основных подстанций, пять из них работают в диапазоне 4,9 ГГц, а три — 28 ГГц. В сентябре планируется запустить еще четыре дополнительные базовые станции.

Доступ к новейшей технологии в первую очередь получат социально значимые объекты Кронштадта. В будущем сеть 5G планируется внедрить в работу ЖКХ, городского транспорта, промышленности, образования и туризма.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что соглашение о сотрудничестве в сфере «умных» технологий в рамках Петербургского цифрового форума – 2019 заключили Смольный и компания ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).