Саммит прошел — война осталась

На саммите в Париже лидеры «нормандской четверки» не смогли согласовать дальнейшее урегулирование конфликта в Донбассе. Российский и украинский президенты высказали противоположные позиции по поводу закрепления в конституции особого статуса для двух непризнанных республик в составе Украины. Кроме того, в итоговом документе не упоминается разведение сил конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения, без которого невозможно полное прекращение огня.

Встреча лидеров Германии, России, Украины и Франции в Париже превратилась в многочасовые переговоры. Перед прессой Ангела Меркель, Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон появились далеко за полночь. Тогда же был обнародован итоговый документ встречи.

Сенсаций в нем не оказалось. Подчеркнув общее стремление создать устойчивую и всеобъемлющую архитектуру доверия и безопасности в Европе, для создания которой важно урегулировать конфликт на Украине, руководители четырех стран заявили о «приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня до конца 2019 года».

Это не первая попытка добиться устойчивого режима тишины в зоне боевых действий. За годы конфликта такие призывы звучали неоднократно. Не раз объявлялись и бессрочные перемирия, нарушения которых потом исправно фиксировали наблюдатели ОБСЕ.

В документе ничего не говорится о том, что разведение сил и средств противостоящих друг другу сторон следует осуществить по всей линии их соприкосновения. Договоренность сделать это зафиксирована в минских соглашениях, но остается невыполненной. Таким образом, нерешенным оказался один из ключевых вопросов безопасности.

Участники саммита договорились содействовать заседающей в Минске Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины в том, чтобы входящие в нее представители непризнанных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик и Киева договорились о разведении по трем дополнительным участкам к концу марта 2020 года. Какие это будут участки, не уточняется.

Тот факт, что намеченное разведение не затронет всю линию фронта, означает, что перестрелки и обстрелы в Донбассе могут продолжиться.

Ранее в этом году отвести войска и вооружения с трудом удалось в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Процесс занял не один месяц — начался в июне, а завершился только в ноябре.

По информации “Ъ”, до саммита в Париже помощники лидеров «нормандской четверки» согласовали повсеместное разведение, но утвердить его и зафиксировать в итоговом документе встречи по неизвестным причинам не удалось. Собеседники “Ъ” говорят, что отвод своих войск была не готова обеспечить и гарантировать украинская сторона. Получить комментарий представителей Киева на этот счет “Ъ” пока не удалось — направленный запрос на момент публикации оставался без ответа.

Ключевой политический вопрос, касающийся предусмотренного минскими соглашениями закрепления в украинской конституции особого статуса для Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), также остается нерешенным. На состоявшейся после переговоров совместной пресс-конференции Владимир Путин сказал, что особый статус надлежит закрепить в украинской конституции. Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не пойдет на изменение конституции Украины с целью ее федерализации: «Мы не допустим какого бы то ни было влияния на политическое управление Украиной. Украина — независимая страна, которая сама определяет свой политический путь».

Чего можно ожидать в ближайшее время — это продления до конца года принятого Украиной в 2014 году закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Он является временным и должен вступить в силу на постоянной основе после проведения в ОРДЛО местных выборов, а до тех пор продлевается каждый год. Но на вопрос, когда эти выборы могут пройти, ответа как не было, так и нет. Киев, по словам господина Зеленского, настаивает на том, что сначала власти Украины должны восстановить контроль над участком границы с Россией. В минских же соглашениях, обратил внимание господин Путин, записано, что восстановление контроля начинается на следующий день после проведения голосования.

Ангела Меркель отметила, что договоренность продлить закон «Об особом порядке местного самоуправления…» достигнута. В итоговом документе также говорится, что в украинское законодательство должна быть интегрирована «формула Штайнмайера» (названа именем предложившего ее экс-главы МИД ФРГ, сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера; предполагает вступление в силу на постоянной основе закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, если ОБСЕ признает их свободными и честными).

Договариваться о том, как именно следует имплементировать «формулу Штайнмайера» в украинское право, предстоит в «нормандском формате» (эта площадка предполагает встречи не только руководителей четырех стран, но также их помощников и глав МИДов) и в Трехсторонней контактной группе, где представлены ДНР и ЛНР.

Однако саммит показал, что и здесь почти гарантированно возникнут проблемы. Владимир Зеленский подчеркнул: выборы в Донбассе возможны только по украинским законам и стандартам ОБСЕ. С этим вряд ли согласятся в ДНР и ЛНР. Дело в том, что на Украине главы регионов назначаются президентом — в непризнанных республиках вряд ли согласятся, чтобы их руководителей определял Киев.

Безусловным достижением встречи в Париже можно считать согласие сторон с тем, что Киевом с одной стороны, а ДНР и ЛНР — с другой должен осуществиться так называемый большой обмен удерживаемыми лицами.

В итоговом документе руководители четырех стран призвали Трехстороннюю контактную группу «способствовать освобождению и обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца года, на основе принципа "всех на всех"».

Следующий саммит «нормандской четверки» Ангела Меркель, Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон договорились провести через четыре месяца.

Владимир Соловьев