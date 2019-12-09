На саммите в Париже не удалось договориться о разведении сил в Донбассе

На саммите «нормандской четверки» в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе. По информации “Ъ”, причиной стала позиция Киева, чьи представители заявили, что не сумеют обеспечить отвод своих военных. Получить комментарии сторон “Ъ” пока не удалось.

По данным “Ъ”, помощники лидеров стран «нормандской четверки» до парижской встречи согласовали разведение по всей линии соприкосновения. Пока силы разведены на трех участках, называемых пилотными — в Станице Луганская, Золотом и Петровском.

Как встречались лидеры «нормандской четверки» Читать далее

В Париже завершились переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продолжавшиеся более часа. До этого переговоры шли в «нормандском формате» с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона. Далее планируются ужин и общая пресс-конференция.

О том, как идут переговоры в Париже, читайте в онлайне “Ъ”.

Владимир Соловьев