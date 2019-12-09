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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Анатолий Повелий вышел из состава правительства Петербурга

Анатолий Повелий освобожден от должности члена правительства Санкт-Петербурга. Как сообщили в Смольном, он продолжит замещать должность главы администрации Колпинского района города.

В состав правительства вошли вице-губернаторы Ирина Потехина и Валерий Пикалев.

Напомним, что господин Повелий был назначен членом городского правительства в конце сентября текущего года.

В пресс-службе петербургской администрации добавили, что 9 декабря завершила работу в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга – руководителя администрации губернатора Петербурга Любовь Совершаева.

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