Валерий Пикалев возглавит администрацию губернатора Санкт-Петербурга

Новым руководителем администрации губернатора Санкт-Петербурга вместо возвращающейся на работу в полпредство по СЗФО Любови Совершаевой станет Валерий Пикалев. В статусе вице-губернатора он также будет курировать вопросы безопасности, информатизации и связи, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на источник в правительстве Петербурга.

В ведении еще одного нового вице-губернатора — Ирины Потехиной — окажутся медиасфера, молодежная политика и общее среднее образование. При этом части полномочий лишится вице-губернатор Владимир Кириллов, в настоящий момент курирующий сферу безопасности, а также культуру и образование.

Ранее “Ъ-СПб” писал о грядущих кадровых перестановках в администрации Петербурга, которые анонсировал губернатор города Александр Беглов.