Капитанов, Повелий и Григорьев вошли в состав петербургского правительства

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании ЗакСобрания 25 сентября объявил о включении в состав правительства трех новых членов.

Ими стали глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов, ранее возглавлявший фракцию ЛДПР в ЗакСе, глава Колпинского района Петербурга Анатолий Повелий и председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Напомним, что на том же заседании был утвержден состав вице-губернаторов, который остался неизменным. В него вошли Максим Шаскольский, Евгений Елин, Николай Линченко, Владимир Княгинин, Олег Марков, Анна Митянина и Николай Бондаренко.

Олег Дилимбетов