Александр Беглов представил правительству новых вице-губернаторов Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов 9 декабря представил городскому правительству новых вице – губернаторов Валерия Пикалева и Ирину Потехину. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, что Валерий Пикалев назначен руководителем администрации губернатора, он курирует деятельность двух комитетов — по информатизации и связи и по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Ирина Потехина курирует деятельность комитета по печати, комитета по образованию, комитета по молодежной политике.

Кандидатуры вице- губернаторов были утверждены 27 ноября,