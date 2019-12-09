Россия оценила долг Украины по еврооблигациям в $4,5 млрд

Сумма требований России к Украине с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд, сообщило российское министерство финансов. Сегодня Верховный суд Лондона приступил к рассмотрению спора Киева и Москвы о еврооблигациях.

«Сегодня в Верховном суде Лондона начинаются четырехдневные слушания по апелляции, поданной доверительным управляющим еврооблигациями — компанией The Law Debenture Trust Corporation plc, действующей от имени РФ <…> На сегодняшний день сумма требований РФ с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд»,— говорится в сообщении Минфина.

Напомним, в декабре 2013 года Россия приобрела украинские еврооблигации номинальной стоимостью $3 млрд, подлежащие погашению 20 декабря 2015 года. По истечении срока Украина по ним не рассчиталась, и в феврале 2016 года Россия обратилась в суд.

О многолетнем судебном разбирательстве — в материале “Ъ” «Спор России и Украины на $3 млрд затягивается».