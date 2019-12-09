Дагестанскую свободу выражения изучат в Европе

Журналист дагестанского еженедельника «Черновик» Абдулмумин Гаджиев, проходящий по делу о финансировании терроризма, направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Факт подачи жалобы “Ъ” подтвердил адвокат правозащитной группы «Агора» Арсен Шабанов, который уполномочен представлять интересы господина Гаджиева в Страсбурге.

Нарушения, на которые заявитель указал в своей жалобе, относятся к двум статьям Конвенции о правах человека — ст. 5 («право на свободу и личную неприкосновенность») и ст. 10 («свобода выражения мнения»).

Редакция “Ъ” располагает текстом жалобы, в котором излагаются некоторые подробности об обстоятельствах возбуждения и расследования уголовного дела, фигурантами которого стали еще девять человек (семеро из них — заочно).

«В 2009 году,— рассказал Абдулмумин Гаджиев,— Исраил Ахмеднабиев (числится в международном розыске.— “Ъ”) обратился в редакцию "Черновика" и попросил взять у него интервью». Оно было опубликовано в ноябре того же года. Собеседник журналиста рассказал о своем благотворительном проекте — строительстве медресе в родном селе — и о том, что проект нуждается в финансировании.

В мае 2013-го господин Гаджиев сделал второе интервью. Ахмеднабиев рассказал, как в Турции он оказывал гуманитарную помощь сирийским беженцам, собирая для этого пожертвования.

После этого, сообщает в жалобе заявитель, он не поддерживал никаких связей с Ахмеднабиевым. Тот продолжал собирать в Турции помощь для сирийских беженцев, и в 2014 году Следственный комитет возбудил в отношении него два уголовных дела по статьям УК РФ о публичных призывах к террористической деятельности, оправдании и финансировании терроризма, а также возбуждении ненависти и вражды.

С тех пор, пишет Абдулмумин Гаджиев в жалобе, российские власти взялись массово преследовать тех, кто оказывал прямую или косвенную помощь благотворительным проектам Исраила Ахмеднабиева.

В декабре прошлого года на YouTube появилось интервью, в котором Исраил Ахмеднабиев похвалил журналиста «Черновика», он сказал, что опубликованная статья сыграла одну из ключевых ролей в успехе его благотворительной деятельности — появилось больше спонсоров и людей, готовых его финансово поддерживать.

Спустя четыре месяца, говорится в жалобе, должностные лица МВД и ФСБ рапортовали о наличии оперативной информации о том, что Гаджиев, Ахмеднабиев и их сообщники в составе организованного преступного сообщества расхищали пожертвования и расходовали их на нужды запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ). Оба рапорта были переданы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

В июне этого года Абдулмумин Гаджиев и еще девять человек стали фигурантами дела о финансировании ИГ через благотворительные организации. Уже в день возбуждения уголовного дела, сообщает заявитель, следователь допросил в качестве свидетеля оперуполномоченного МВД Салмана Ибрагимова, который рассказал, что в ходе неких оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что Абдулмумин Гаджиев по указанию Исраила Ахмеднабиева через СМИ агитировал граждан вносить пожертвования фонду «Ансар», якобы заведомо зная, что деньги пойдут в пользу ИГ.

Сотрудник полиции рассказал также, что журналист занимался «информационным обеспечением деятельности» фонда и собрал на свои счета около 900 тыс. руб., и третья часть этих денег была использована на нужды ИГ.

«В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого,— обращает внимание податель жалобы в ЕСПЧ,— было сказано, что он участвует в ИГ и с 2011 года (так в тексте постановления.— “Ъ”) финансирует терроризм, публикуя в "Черновике" ложную информацию о том, что Исраил Ахмеднабиев занимается только благотворительностью, заведомо зная, что часть пожертвований предназначается для ИГ».

В заключении заявитель перечисляет пункты Конвенции о правах человека, которые, по его мнению, были нарушены властями: несколько из них относится к ст. 5 конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность) и один пункт — к статье 10 (свобода выражения мнения).

Сегодня же стало известно, что по подозрению в организации финансирования «Исламского государства» в Дагестане задержан Сааду Ахмеднабиев — брат Исраила Ахмеднабиева. По данным следователей, он собирал деньги в нескольких регионах России под видом благотворительной помощи нуждающимся мусульманам и сирийским беженцам, а также на строительство колодцев в Африке, сообщил Центр общественных связей ФСБ. В сумме с 2015 года было собрано более 2 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 205.1 (организация финансирования терроризма) УК РФ. Следствие намерено требовать заключения задержанного под стражу. В пресечении деятельности по финансированию терроризма участвовали сотрудники ФСБ, СКР и Росфинмониторинга, говорится в пресс-релизе.

Сбор средств Сааду Ахмеднабиев, сообщили в СКР, проводил совместно со своим братом Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу-Умар Саситлинский, который находится на территории Турции или Сирии.

Юлия Рыбина, Махачкала