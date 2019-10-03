Журналистов оставили без системных блоков

До самого вечера в среду продолжались обыски по делу сотрудника еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева в офисе редакции в Махачкале. Сотрудники управления СКР по Дагестану разрешили присутствовать при нем лишь одной сотруднице газеты, а также адвокату журналиста, обвиненного в финансировании терроризма. По окончании следственных действий журналисты недосчитались нескольких системных блоков и множества рабочих записей.

Люди в масках и с оружием прибыли в офис редакции около десяти часов утра. По словам находившихся там в это время работников издания, они не представились и потребовали открыть кабинеты главного редактора и учредителя. Лишь спустя некоторое время стало известно, что обыск в редакции проводят следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов, расследующие уголовное дело в отношении журналиста издания Абдулмумина Гаджиева.

Учредитель «Черновика» Магди-Магомед Камалов и главный редактор Маирбек Агаев находятся в эти дни в Перми, куда они прибыли для участия в VI всероссийском форуме региональных СМИ.

Один из следователей зачитал постановление о проведении обыска в редакции, «где, возможно, хранятся публикации Гаджиева, а также иные предметы и документы (персональный компьютер, цифровые носители, огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывное устройство, взрывчатые вещества и так далее), имеющие доказательственное значение по уголовному делу». «Таким образом, с целью изъятия публикаций Гаджиева, а также иных предметов, документов и предметов, запрещенных в гражданском обороте, необходимо произвести обыск в редакции»,— гласил текст постановления.

«Абсурдная ситуация,— так прокомментировал действия следствия “Ъ” Магди-Магомед Камалов.— Что мешало следственной группе за три с половиной месяца, в течение которых ведется следствие, направить нам предписание? Мы бы его исполнили, предоставили бы необходимые документы и информацию.

Для чего нужно было устраивать силовое проникновение в редакцию? Или они думают, что в редакции будут хранить наркотики, оружие, какую-то литературу в ситуации, когда редакцию, а не только Абдулмумина Гаджиева, хотят обвинить в финансировании терроризма?»

Силовики заставили покинуть помещение и. о. главного редактора Магомеда Магомедова, который прибыл на место проведения обыска. Следователь разрешил присутствовать при обыске лишь одной сотруднице издания, Инне Хатукаевой, а также адвокату Арсену Шабанову.

Следственные действия продолжались до вечера. По предварительным данным, следственная группа изъяла как минимум три системных блока от компьютеров, а также рабочие записи сотрудников газеты. Один из системных блоков относился к компьютеру и. о. главного редактора газеты Магомеда Магомедова.

В республиканском управлении СКР “Ъ” отказались предоставить информацию об итогах следственных действий.

В замечаниях к протоколу обыска адвокат Арсен Шабанов указал, что были изъяты предметы, не имеющие отношения к целям обыска: носитель цифровой подписи, рукописные тексты с данными о структуре органов власти, записи, касающиеся деятельности редакции об оказании юридической и общественной помощи обвиняемому Гаджиеву, публикации газет, выпущенные после возбуждения уголовного дела в отношении него.

Адвокат Шабанов предположил, что обыск проводился с целью оказания давления на газету, которая освещает все незаконные действия следствия по делу ее сотрудника.

Он также отметил, что обыск проводили три сотрудника одновременно в разных кабинетах, так что понятые не могли наблюдать за всеми их действиями. Никто из участвовавших в обыске, отметил адвокат, не может достоверно утверждать, что изъятые предметы были обнаружены в здании, а не были принесены кем-то из проводивших обыск или стоявших в оцеплении.

«Считаю, что следователь, изымая документы и записи, не имеющие значения для дела, преследовал цель выяснить планы редакции по оказанию законной помощи Гаджиеву и по сбору доказательств, подтверждающих его невиновность»,— написал адвокат в замечаниях к протоколу.

Профсоюз журналистов и работников СМИ выразил протест «против беспредела силовиков, который нельзя расценить иначе, как очередную попытку давления на говорящее правду издание».

Профсоюз потребовал «немедленно освободить находящегося безо всяких внятных оснований в заключении журналиста Абдулмумина Гаджиева и прекратить препятствовать вопреки всем законам — начиная с Конституции — работе старейшей независимой газеты Дагестана».

Юлия Рыбина, Махачкала