Жизнь ребенка мог спасти звонок из соцслужб Следователи выясняют обстоятельства гибели страдавшего ДЦП подростка и его матери в Можге

В Можге похоронили 51-летнюю жительницу Удмуртии и ее 13-летнего сына, по факту смерти которых правоохранители сейчас проводят проверку. По предварительным данным, ребенок, страдавший тяжелой формой ДЦП, несколько дней находился в квартире с умершей по неизвестным пока причинам матерью. Из-за болезни он не мог самостоятельно передвигаться и позвать на помощь, и умер в результате переохлаждения. Тела женщины и ее сына обнаружили при вскрытии двери в квартире. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил разобраться в обстоятельствах трагедии. По мнению российского детского омбудсмена Анны Кузнецовой, жизнь ребенка с ДЦП мог спасти звонок из социальных служб. Эксперты отмечают, что погибшая вела не асоциальный образ жизни, но болела.

По данным следствия, женщина проживала с сыном, который в связи с заболеванием не мог самостоятельно передвигаться и находился на домашнем обучении. 6 декабря в оперативные службы поступило сообщение от педагогов ребенка, которые несколько дней не могли попасть в квартиру. При вскрытии двери в квартире обнаружили тела женщины и ее сына. Установлено, что последний раз их видела родственница 30 ноября. По предварительной информации, гибель ребенка наступила из-за переохлаждения около суток назад. По некоторым данным он открыл кран, чтобы попить воды, но упал, а жидкость хлынула на пол. Причина смерти матери, которая скончалась около недели назад, пока не известна, говорят в СК. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Известно, что ребенок пытался звать на помощь, но соседи не обратили внимание на шум, так как подобное поведение для него было обычным.

По словам соседей, правоохранителям и уполномоченному по работе с молодежью дверь квартиры не открывали. «Сама процедура вскрытии квартиры очень сложная, для этого нужно привлечь родственников, а у них не знали адресов, и на территории Можги их не было. Поэтому это заняло много времени. Дверь вскрыли 6 декабря»,— рассказали соседи.

Полную картину пытаются составить в министерстве социальной политики и труда Удмуртии, чтобы оценить действия сотрудников социальных служб. «На сегодняшний момент мы знаем, что 13-летний сын и 51-летняя мать проживали в благоустроенной двухкомнатной квартире в Можге. У ребенка была необходимая мебель и техника, организовано пространство для отдыха и занятий. Мама не состояла на медицинском учете. Ребенок имел установленную инвалидность, у него присутствовали ограничения в области самообслуживания, передвижения, общения, обучения, контроля за своим поведением, отсутствовала речь»,— пояснила глава ведомства Татьяна Чуракова.

Министр также отметила, что по информации коллег из Можги, в течение недели к семье приходили учителя и социальные работники, которые документально фиксировали отсутствие занятий.

«Телефонную связь с матерью наладить не удавалось. Встречи с соседями также не проясняли ситуацию»,— отметила госпожа Чуракова. В можгинской коррекционной школе №7, к которой относился подросток, от комментариев отказались.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства Ярославу Семенову и уполномоченному по правам ребенка Ольге Авдеевой разобраться в обстоятельствах трагедии, произошедшей в Можге. «Будет проведена проверка и дана оценка всех действий, которые проводились органами профилактики, должностным лицам, которые работали с этой семьей. Мы не в праве оценивать их действия и комментировать что-то, так как можем навредить — речь идет о ребенке и ребенке особенном. Наша цель разобраться. Мы ничего не собираемся скрывать»,— прокомментировала Ольга Авдеева

По информации ТАСС, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что жизнь 13-летнего ребенка с ДЦП мог спасти звонок из социальных служб.

«Конечно, в таких ситуациях, когда заведомо известно, что в семье нет родственников, нет возможности в кризисной ситуации позвать на помощь, что наедине человек хронически больной с ребенком, беспомощным инвалидом... прозванивать хотя бы два раза в неделю, раз в неделю прозванивать. Конечно, мы понимаем, что если бы этот звонок был осуществлен, то, может, ребенок был бы жив»,— сказала госпожа Кузнецова.

Она подчеркнула, что такие звонки должны осуществлять социальные службы.

Член регионального совета Всероссийской организации детей-инвалидов Игорь Безруких отметил, что женщина вела не асоциальный образ жизни, но болела.«Она была замкнутой и не шла на контакт с другими родителями. Бывает, что родители детей-инвалидов обрывают социальные связи. Мать, как правило, испытывает комплекс вины перед ребенком. Проявляется гиперопека, и ребенок становится беспомощным. У ребенка не было социальных навыков, он не говорил. Это была самоизоляция. То, что произошло — это трагедия. И тут не виноваты органы опеки или педагоги», — считает Игорь Безруких.

UPD. Позднее 9 декабря стало известно, что в Ижевске сотрудникам социальных служб удалось спасти двухлетнего ребенка, чья мать умерла от пневмонии пять дней назад. Специалисты приняли решение взломать дверь жилища в Ленинском районе во время проверок квартир, где по данным социальных служб и правоохранителей, могут произойти ситуации, схожие с трагедией в Можге. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«В ходе одной из таких проверок представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мама с ребенком. Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад»,— написал глава региона.

Он отметил, что выводы будут сделаны, проанализированы, будут пересмотрены регламенты профильных служб.

Оксана Мымрина