Глава Удмуртии поручил разобраться в обстоятельствах смерти страдавшего ДЦП ребенка

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства Ярославу Семенову и уполномоченному по правам ребенка Ольге Авдеевой разобраться в обстоятельствах трагедии, произошедшей в Можге. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, умер после того, как в квартире умерла его мать.

Как ранее сообщило Udm-Info со ссылкой на источник, знакомый с семьей погибших, мальчик на долгое время остался в квартире наедине с мертвой мамой, которая скоропостижно скончалась от хронического заболевания. Ребенок пытался звать на помощь, но соседи не обратили внимание на шум, т.к. подобное поведение для него было обычным. По предварительной версии, смерть ребенка наступила от переохлаждения, сообщил источник.

“Ъ-Удмуртия” не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по данному случаю.