СК возбудил уголовное дело по факту гибели страдавшего ДЦП ребенка и его матери в Удмуртии

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летнего ребенка, страдавшего ДЦП, и его матери в Можге по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 51-летняя женщина проживала с сыном, который в связи с заболеванием не мог самостоятельно передвигаться и находился на домашнем обучении. 6 декабря в оперативные службы поступило сообщение от педагогов ребенка, которые несколько дней не могли попасть в квартиру. При вскрытии двери в квартире обнаружили тела женщины и ее сына. Установлено, что последний раз их видела родственница 30 ноября. По предварительным данным, гибель ребенка наступила из-за переохлаждения около суток назад. Причина смерти матери, которая скончалась около недели назад, пока не известна. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства Ярославу Семенову и уполномоченному по правам ребенка Ольге Авдеевой разобраться в обстоятельствах трагедии, произошедшей в Можге. Сообщалось, что 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, умер после того, как в квартире умерла его мать. Отмечалось, что ребенок на долгое время остался в квартире наедине с мертвой мамой, которая скоропостижно скончалась от хронического заболевания. Мальчик пытался звать на помощь, но соседи не обратили внимание на шум, т.к. подобное поведение для него было обычным. Прокуратура Можгинского района проводит проверку в связи с происшествием.