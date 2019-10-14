Агрессивные действия

Следственные органы в Удмуртии по поручению председатель СК России Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по факту нанесения побоев из хулиганских побуждений 16-летней девочке. В социальных сетях появилось видео, на котором группа подростков напала на девочку 16 лет. По данным следствия, инцидент произошел 28 сентября в Ижевске. На данный момент личности всех участников дела установлены. Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева отметила, что «острая ситуация» с буллингом складывается во многих регионах, при этом полноценной программы по решению этой проблемы не разработано.

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководству следственного управления России по Удмуртии о возбуждении уголовного дела по факту избиения девочки в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике. Господин Бастрыкин также обязал установить все обстоятельства и соучастников произошедшего преступления, поставил на контроль в центральном аппарате ведомства результаты и движения этого расследования.

Видео, на котором группа подростков избивает сверстницу, распространилось по соцсетям Ижевска 10 октября. В ходе расследования установлено, что инцидент произошел 28 сентября в лесопосадке вблизи дома №43 по ул. Салютовская. «По предварительным данным следствия, группа из пяти-шести подростков в возрасте от 15 до 17 лет напала в лесопосадке на 16-летнюю девочку и нанесла ей несколько ударов руками и ногами, в результате чего она получила телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью. Поводом к ссоре и последующему избиению послужила малозначительная деталь»,— отмечалось пресс-службой СУ СК России по Удмуртии.

Предполагаемая зачинщица драки стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Александр Бастрыкин поручил оценить с точки зрения правовых норм действия или бездействия должностных лиц органов профилактики, которые должны контролировать поведение детей, уже попадавших «в их поле зрения».

Пресс-служба прокуратуры республики сообщила, что по поручению ведомства, прокурором Устиновского района города идет проверка причин и условий публикации видео. «В ходе проверки будет дана принципиальная оценка работы органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент личности все участников преступления установлены. Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольги Авдеевой отметила, что, известны данные по каждому ребенку, в том числе и место обучения. Сама пострадавшая в настоящее время физически чувствует себя удовлетворительно. По словам госпожи Авдеевой, проведенная экспертиза показала, что вред здоровью девочки не причинен. «Сейчас ведется проверка и будет решен вопрос, это будет административное или уголовное дело»,— рассказала госпожа Авдеева.

Она также добавила, что «острая ситуация» с темой буллинга складывается во всех регионах страны. Поскольку ситуации по данной теме стали появляться не так давно, специальных программ против такой проблемы нет.

«Если мы видим, что ребенок проявляет жестокость, понятно, что нужно работать со специалистами. Сейчас, безусловно, будем в любом случае собирать специалистов, рекомендации давать психологам, педагогам, социальным педагогам. Конечно, с этим нужно работать»,— отметила Ольга Авдеева.

Юлия Вахрушева