Путин и Меркель провели переговоры в Париже

Владимир Путин и Ангела Меркель провели двустороннюю встречу в Париже в преддверии переговоров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция).

Темы беседы президента РФ и канцлера ФРГ заранее не раскрывались. При этом госпожа Меркель говорила, что обсудит с господином Путиным высылку сотрудников российского посольства из-за того, что Москва, по мнению Берлина, не оказывает сотрудничество в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в столице Германии летом этого года.

После встречи с канцлером Германии президент России начал переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Господин Макрон до этого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Саммит лидеров стран «нормандской четверки» проходит в Елисейском дворце. После четырехсторонних переговоров должна состояться первая двусторонняя встреча президентов России и Украины.

Как проходят переговоры в Париже — читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

О подготовке к саммиту — в материале “Ъ” «Война не уходит одна».