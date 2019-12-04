Меркель прокомментировала высылку российских дипломатов

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что двух сотрудников российского посольства решили выслать из-за того, что Москва не оказывает сотрудничества в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В причастности к этому убийству власти Германии подозревают российские власти. Канцлер планирует обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства»,— сказала госпожа Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне (цитата по ТАСС).

Она также сообщила, что готова обсудить это с президентом России Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Ангела Меркель отметила, что высылка российских дипломатов не должна повлиять на переговоры по Украине.

Ранее стало известно, что Германия высылает двух сотрудников посольства России в связи с расследованием убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине, в причастности к которому подозревается Москва. Такое решение принято из-за того, что Россия не оказывает достаточную помощь в разбирательстве. МИД РФ пообещал отреагировать на высылку российских дипломатов.

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Напомним, гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине 23 августа, по подозрению в его убийстве арестовали россиянина. Как сообщал “Ъ”, с Зелимханом Хангошвили могли свести счеты как российские чеченцы, с которыми он воевал во время второй чеченской кампании, так и сбежавшие в Европу «ичкерийцы» — их представителей боевик пригласил к себе в Грузию и бросил гостей, когда их начал уничтожать местный спецназ.

Подробнее о высылке российских дипломатов читайте в материале “Ъ” «Убийство чеченского полевого командира поссорило Москву и Берлин».