Путин и Макрон провели переговоры в Париже

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели двустороннюю встречу в Париже в преддверии переговоров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция). Темы беседы лидеров государств заранее не раскрывались.

Перед встречей с президентом Франции господин Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Господин Макрон до этого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Саммит лидеров стран «нормандской четверки» проходит в Елисейском дворце. После четырехсторонних переговоров должна состояться первая двусторонняя встреча президентов России и Украины.

Как проходят переговоры в Париже — читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

О подготовке к саммиту — в материале “Ъ” «Война не уходит одна».