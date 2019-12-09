Обвинение запросило 3,5 года для фигуранта «московского дела» Малышевского

Обвинение попросило три года и шесть месяцев для фигуранта «московского дела» 50-летнего Эдуарда Малышевского, сообщил корреспондент “Ъ” из здания суда. Сейчас в Тверском районном суде Москвы проходят прения сторон. По версии следствия, господин Малышевский, выбил ногой окно автозака, которое упало на полицейского.

«Вина подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей и видеозаписями несанкционированного митинга 27 июля»,— сказала прокурор Лариса Сергуняева на заседании суда. Ранее на первом заседании суда полицейский Дмитрий Астафьев, на которого упало окно, сообщил, что «не видел, кто выбивал окно», а два свидетеля — также полицейские — показали, что не уверены в совершении преступления именно господином Малышевским.

Приговор Эдуарду Малышевскому станет последним во второй волне приговоров по московскому делу. Ему инкриминируется применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Господин Малышевский свою вину не признал.

Об обвинении и показаниях свидетеля — в материале “Ъ” «"Окно выбил, но без умысла"».

О последней волне приговоров — в материале “Ъ” «Учитывая смягчающие обстоятельства».