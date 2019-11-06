«Окно выбил, но без умысла»

В среду в Тверском суде Москвы состоялось первое заседание по делу 50-летнего Эдуарда Малышевского. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве. Господин Малышевский, по версии следствия, выбил ногой окно автозака, которое упало на полицейского Дмитрия Астафьева. В суде господин Астафьев сообщил, что «не видел, кто выбивал окно», а два свидетеля — также полицейские — показали, что не уверены в совершении преступления именно Малышевским.

На первом заседании Тверского суда, где в среду состоялось рассмотрение дела 50-летнего безработного Эдуарда Малышевского, были допрошены трое полицейских: потерпевший и два свидетеля. Господин Малышевский, приехавший в столицу на заработки из Нижнекамска, по версии следствия, на несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве после задержания на Тверской улице был препровожден в автозак. Находясь там, он выбил ногой окно, которое упало на голову командира отделения 2-го оперативного полка ГУ МВД Москвы Дмитрия Астафьева. Во время допроса 6 ноября господин Астафьев сообщил суду, что не видел, кто выбил стекло, и только «почувствовал удар в голову». При этом, по словам потерпевшего, обращаться к врачу он не стал, так как от последствий удара его спас шлем.

Однако господин Астафьев уточнил, что Эдуард Малышевский, перед тем как разбить стекло, «вырвал решетку», «вел себя агрессивно, кричал матерные слова».

«Уверенно не могу сказать, применил ли Малышевский ко мне какие-либо действия, так как в тот момент я не мог установить личность»,— добавил потерпевший, отвечая на вопросы прокурора Ларисы Сергуняевой.





Госпожу Сергуняеву интересовала увесистость и степень тонировки стекла: видел ли подсудимый, куда мог прийтись удар и куда должны были отлететь осколки.

Также на первом заседании по существу были допрошены два свидетели обвинения: сотрудник оперативного полка полиции Иван Шупилов и полицейский 2-го оперативного полка Станислав Казеулов. По словам господина Шупилова, во время происшествия, он также находился на улице, видеть, кто выбил стекло, не мог, однако «на видеозаписи произошедшего видно, что стекло выбивает Малышевский». Также свидетель отметил, что выпавшее на голову его коллеги стекло «весило килограммов пять-шесть и после выпадения не разбилось». Свидетель отметил, что с потерпевшим не знаком и «так как тот был в каске», не может сказать, точно ли именно на Дмитрия Астафьева упало выбитое окно.

Второй свидетель обвинения полицейский Станислав Казеулов тоже «не видел, кто разбил стекло», так как «находился снаружи» автозака. Когда стекло выпало, по словам свидетеля, он вошел внутрь автозака и спросил, кто это сделал. «Малышевский мне ответил, что "нормально все",— сказал на суде господин Казеулов.— Потом на видеозаписи я увидел мужчину, похожего на того, что был в автозаке».

После допроса свидетелей обвинения судья Анатолий Беляков удовлетворил ходатайство адвоката Александра Альдаева, который просил допустить в качестве свидетеля 16-летнюю дочь Эдуарда Малышевского Екатерину. «Мать не может обеспечивать меня, отец — единственный кормилец не только для меня, но и для гражданской жены»,— рассказала суду Екатерина Малышевская и добавила, что ей самой приходится подрабатывать репетитором, и сообщив, что в случае, если ее отец получит тюремный срок, «придется бросить учебу».

Находящийся во время заседания в «аквариуме» Эдуард Малышевский на заседании суда объяснил, что «выбил окно, но умысла не имел», отказавшись признать вину в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Адвокат Александр Альдаев подчеркнул, что на заседание не явились важные свидетели, «способные повысить объективность суда», а допрошенные свидетели «путаются в показаниях». Судья Беляков в связи с этим отложил заседание по делу Эдуарда Малышевского до 29 ноября.

Элина Кочерещенко, Елизавета Михальченко, Мария Старикова