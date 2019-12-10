Совсем рассорились

«Мусорный» регоператор «Экология-Новосибирск» насчитал двум транспортным подрядчикам штрафы на сумму не менее 2,2 млрд руб. за ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Так как сумма штрафов не может превышать цену годового контракта, то ко взысканию компаниям предъявлено около 410 млн руб. Перевозчики считают претензии необоснованными и уверяют, что жалоб от населения не поступало. Если регоператор докажет свою правоту, то перевозчики потребуют пересчитать тарифы за услуги по вывозу ТКО для населения. Юристы считают, что скандал между хозяйствующими субъектами может вылиться во вполне конкретные действия прокурора.



Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» направил двум транспортным компаниям «Эко-лайн» письма с требованием заплатить штрафы за нарушение договорных обязательств. Как следует из писем регоператора (копии есть в распоряжении „Ъ“), «Экология-Новосибирск» направила обеим компаниям 357 актов о выявленных нарушениях: несоблюдение графика транспортирования, отсутствие сведений о транспортировании в системе ГЛОНАСС и т.д.

Регоператор в письмах перевозчикам указывает, что проверка их отчетов о выполненных работах с апреля по сентябрь 2019 года показала завышение объема услуг. Один из «Эко-лайнов» якобы завысил их на 40,6 тыс. куб. м мусора, или на 8,9 млн руб., второй — на 188,2 тыс. куб. м мусора, или на 47,2 млн руб., указывает регоператор. Общее количество нарушений обеих компаний превысило 22 тыс., считает регоператор.

За каждое нарушение, следует из письма, предусмотрен штраф в размере не менее 100 тыс. руб. Итого общая сумма штрафов по обеим компаниям составила не менее 2,2 млрд руб., рассказал „Ъ“ представитель обоих «Эко-лайнов» Владимир Булычев. «Экология-Новосибирск» сообщает в письме, что начисленные штрафы значительно превышают цену договора. Но поскольку общая сумма неустойки не может быть выше цены контракта, то сумма штрафов, предъявленных двум перевозчикам, составляет 91,7 млн руб. и 318,4 млн руб., подсчитал регоператор.

«Учитывая, сколько предъявлено к нам претензий, меня надо было снять с пробега еще в апреле. Если я не возил весь этот период мусор, то чем регоператор занимался и почему не следил, что мы не возили? Регоператор должен был выдать мне акт невыполненных работ и дать время на устранение нарушений. Если я этого не делаю, регоператор должен сам организовать вывоз мусора и предъявить мне штраф. А если я не возил и регоператор не возил, то нужно делать перерасчет населению за неоказанную услугу»,— уверен Владимир Булычев.

По его словам, «Эко-лайны» своевременно вывозили мусор, жалоб от населения не поступало. «Получается, что от контракта на 318,4 млн руб. нам заплатили всего 100 млн руб., а теперь регоператор намерен забрать всю цену контракта себе. Если суд подтвердит позицию „Экологии-Новосибирск“, то будем настаивать, чтобы регоператор вернул населению деньги за неоказанные услуги»,— говорит Владимир Булычев. Тариф на утилизацию ТКО для населения в регионе составляет 92,42 руб. с человека.

На прошлой неделе три компании-перевозчика ТКО в Новосибирске: оба «Эко-лайна» и «Ла транс» — сообщили, что с 1 января 2020 года уходят с рынка из-за долгов регоператора перед ними. Владимир Булычев оценил тогда задолженность регоператора перед «Эко-лайнами» в 300 млн руб.

В «Экологии-Новосибирск» сообщили „Ъ“, что по взысканию штрафов к «Эко-лайнам» и «Ла трансу» поданы материалы в суд. «В связи с тем, что предстоят судебные разбирательства, воздерживаемся от подробных комментариев»,— сообщили в компании.

Регоператор уточнил, что из 15 лотов на перевозку ТКО в регионе проверка завершена по семи, подписаны акты о корректировке оказанных услуг, по трем лотам ведется судебное разбирательство, по пяти проверка не завершена. Практически у всех перевозчиков ТКО выявлены замечания, рассказал регоператор: «мусоровоз не останавливался на указанной площадке», «не было заезда на указанную улицу», «остановка менее 30–40 секунд» и т.д. «При этом в отчетах об исполнении услуг по транспортированию данные объемы ТКО представлены для оплаты. С перевозчиками ведется корректировка объемов вывезенных отходов»,— сообщили в «Экологии-Новосибирск».

Юристы считают, что требования «Экологии-Новосибирск» о выплатах штрафов суд может удовлетворить лишь частично. «Регоператор в своих претензиях к „Эко-лайн“ указывает, что перевозчик сработал в ноль за весь 2019 год, так как сумма указанной претензии равна сумме договора за услуги, однако претензии есть только за конкретные месяцы. Если суд встанет на сторону регоператора, то требования могут быть удовлетворены частично, так как часть работ, если прав регоператор, компания произвела добросовестно, а значит, должна получить оплату»,— говорит партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт. Требование о пересмотре тарифов вряд ли будет удовлетворено.

У перевозчиков нет права выступать в интересах физлиц, отмечает адвокат НЮС «Амулекс» Дмитрий Томко: «Независимо от позиции транспортных компаний, скандал между хозяйствующими субъектами может вылиться во вполне конкретные действия регионального прокурора либо выступления предпринимателей с исками об оспаривании утвержденных нормативов».

Оксана Павлова