Новосибирск выносит мусор

Первые перевозчики мусора покидают рынок Новосибирской области. Три компании распродают машины и прекращают работу с 1 января 2020 года. Свое решение они объясняют, в частности, нарушением сроков и объемов оплаты за выполненные работы со стороны регоператора по обращению с ТКО. Ситуация была ожидаемой, говорят эксперты, она не уникальна для Новосибирской области — с проблемой реализации мусорной реформы сегодня сталкиваются и другие регионы.



Три из двенадцати новосибирских операторов по транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) сообщили, что уходят с рынка. Представитель двух компаний — «Эко-лайн» и «Ла-транс» — Владимир Булычев объясняет это накопившимися долгами регоператора «Экологии-Новосибирск» за перевозку мусора.

«С 1 января мы уходим с вывоза мусора. Мы оббили все пороги, писали во все инстанции, но нас не слышат. Разговоры закончены. Регоператор заплатил мне за август 8% от выставленной суммы, за сентябрь — ноль, за октябрь — 8%, за ноябрь — 1 млн руб. С апреля по июль выплаты составили по 60% за каждый месяц. Я уже все свои деньги вложил, чтобы обеспечить работу компаний. Что делать дальше, я не знаю. У меня завтра останавливаются субподрядчики в Кыштовке и в частном секторе Заельцовского района»,— рассказал „Ъ“ Владимир Булычев.

Задолженность регоператора перед его компаниями составляет около 300 млн руб., утверждает господин Булычев. «Мы уже выставили на продажу всю технику для вывоза мусора — около 20 единиц. Нужно распродать ее, рассчитаться с людьми — и все. Работать в таких условиях невозможно. Это не рынок»,— уверен он.

По словам Владимира Булычева, об этом решении компании уведомят в пятницу губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, мэра Новосибирска Анатолия Локотя, депутатов городского и областного советов, прокуратуру и самого регоператора. По его оценкам, доля покидающих рынок Новосибирской области компаний составляет 26,8%.

Еще один новосибирский перевозчик ООО «ТБО» также не исключает, что в ближайшее время уйдет с рынка. «Исходя из сегодняшней ситуации и того, какие нарушения есть в части сроков оплаты со стороны регоператора, высока доля вероятности, что не будем дальше работать на рынке. Предполагаем так, хотя это не окончательное решение. Уход на субподряд маловероятен»,— сказал „Ъ“ исполнительный директор ООО «ТБО» Кирилл Ритерман. Сумму задолженности регоператора перед его компанией он не назвал, однако сообщил, что «ТБО» готовит иск в арбитражный суд о взыскании долгов с «Экологии-Новосибирск».

О своем будущем размышляют и другие операторы. «Мы бы хотели остаться на рынке, но территории, выставленные на торги (по выбору подрядчика для транспортировки ТКО.— „Ъ“), не привлекательны для нашей компании. С 1 января у нас заканчивается контракт. Пока нам предложений от регоператора не поступало. Если будут, то изучим их. Но рассмотреть не значит согласиться»,— сказал гендиректор «Новосибспецтранса» Алексей Сивицкий.

Руководитель компании «Сибэско» Вячеслав Роденко не смог дать „Ъ“ однозначного ответа, продолжит ли компания в январе работать на рынке перевозки мусора. Руководитель «Экосервиса» Жанна Теличко, напротив, уверена, что ее компания остается на рынке.

В «Экологии-Новосибирск» не сказали, известно ли им о планах ряда компаний уйти с рынка. Сейчас регоператор проводит электронные аукционы по определению операторов для транспортирования ТКО в 2020 году. Часть аукционов уже проведена, операторы по транспортированию твердых коммунальных отходов на оставшуюся часть обслуживаемой территории будут определены до конца текущего года, сообщили в «Экологии-Новосибирск». Также в компании не стали комментировать вопрос об общем размере задолженности регионального оператора перед перевозчиками ТКО «в связи с тем, что предстоят судебные разбирательства по поводу поданных исков в отношении ООО „Экология-Новосибирск“».

Территории, с которых в 2019 году вывозили мусор компании «Эко-лайн», «Ла-транс» и «Новосибспецтранс», уже частично разыграны на торгах по выбору подрядчиков для транспортировки ТКО в 2020 году. Часть из них досталась МУП «Спецавтохозяйство», Северный район будет обслуживать ООО «Агролесмелиорация». Торги по самому большому лоту на 1,3 млрд руб., объединяющему 11 сельских районов и четыре района Новосибирска, сейчас в ФАС оспаривает ООО «Ла-транс», которое считает, что регоператор якобы необоснованно укрупнил лот, в результате чего малый и средний бизнес не смог принять участие в тендере. «Эко-лайн», «Ла-транс» и «Новосибспецтранс» в этих торгах участия не принимали.

Вопрос о задолженности регоператора перед перевозчиками ТКО поднимался уже не раз. В октябре на совещании в заксобрании Новосибирской области депутат Вадим Агеенко говорил, что долг регоператора за вывоз мусора только перед шестью компаниями составлял 409 млн руб. В июле в письме губернатору, которое подписали девять транспортных компаний, перевозчики указывали, что «Экология-Новосибирск», по их расчетам, задолжала им и мусорным полигонам около 700 млн руб.

«Мы приняли решение направить в адрес губернатора обращение по создавшей ситуации. Если не будет внятного разъяснения, то предложим правительству расторгнуть контракт с регоператором»,— сообщил вчера „Ъ“ глава комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам заксобрания Новосибирской области Евгений Покровский.

Передел рынка «мусорных» перевозок был прогнозируем, говорит управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков. «Однако ситуация Новосибирской области не уникальна. С проблемой реализации мусорной реформы сегодня сталкиваются и другие регионы. Реформа была слабо подготовлена, и что-то пошло не так, как планировалось. Решения, как выйти из создавшейся ситуации, у властей сегодня нет»,— говорит он.

В ноябре «Российский экологический оператор» в числе регионов, где зафиксированы проблемы в организации деятельности операторов по вывозу мусора назвал Новосибирскую, Челябинскую и Томскую области, Алтайский и Красноярский края. Властям в регионах РЭО посоветовал взять проблему под контроль и при необходимости найти замену операторам. В числе основных проблем были названы несбалансированные тарифы и нормативы накопления ТКО.

Оксана Павлова