Оргкомитет: нет угрозы для Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретить России проводить на своей территории международные соревнования не коснется четырех матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге, сообщил директор оргкомитета чемпионата в России Алексей Сорокин «РИА Новости». Вместе с тем Россию отстранили от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года под своим флагом.
«Два мероприятия (Евро-2020 года и финал Лиги чемпионов.— “Ъ”) не подпадают под действие санкций, наложенных исполкомом WADA»,— сказал господин Сорокин агентству. Евро-2020 входит в число региональных турниров.
По итогам квалификации Россия заняла второе место в группе и вышла в финальную стадию турнира, которая пройдет летом 2020 года. Ее соперниками в результате жеребьевки стали Бельгия, которой сборная России уступила в отборочном этапе, Дания и Финляндия.
Сегодня WADA лишила Россию на четыре года права участвовать в крупных международных турнирах. «Чистые» спортсмены из России смогут выступать на мероприятиях под нейтральным флагом. Кроме того, России нельзя в течение четырех лет принимать чемпионаты мира и подавать заявки.
О соперниках России на Евро-2020 — в материале “Ъ” «Добавили Финляндии».
Подробнее о решении исполкома WADA и реакции на него — в онлайн-трансляции “Ъ”.
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