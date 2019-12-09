России запретили участвовать в ЧМ-2022 в Катаре под своим флагом

Председатель комитета по соответствию (CRC) WADA Джонатан Тейлор сообщил, что если сборная России по футболу попадет на ЧМ-2022 в Катаре, то она будет выступать без своих флага и гимна. Он отметил, что каждая федерация должна будет сама работать над механизмом по имплементации решения.

«Я не знаю, пройдут ли они квалификацию на этот чемпионат, но если пройдут отборочный этап, то они могут участвовать, подать заявку, как нейтральная команда, а не как представители России»,— сказал господин Тейлор на пресс-конференции по итогам заседания исполкома WADA. Он отметил, что сборная России сможет проводить квалификационные матчи к ЧМ-2022 по футболу под флагом своей страны, решение исполкома WADA касается только финального турнира.

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года распространяется на все мировые чемпионаты, включая Олимпиады и Паралимпиады, сообщил официальный представитель WADA Джеймс Фицджеральд «РИА Новости». Он отметил, что запрет не касается региональных турниров. «Крупные мероприятия включают в себя Олимпийские игры, Паралимпиаду, любой чемпионат мира, но не региональные турниры»,— сказал он.

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Это означает, что сборную Россию не допустят до чемпионата мира по футболу в 2022 году, который пройдет в Катаре. При этом чемпионат Европы по футболу и финал Лиги чемпионов в 2020 году входят в число региональных турниров.

Директор оргкомитета чемпионата Европы в России Алексей Сорокин заявил, что решение WADA не коснется четырех матчей Евро в Санкт-Петербурге. «Два мероприятия (Евро-2020 года и финал Лиги чемпионов.— “Ъ”) не подпадают под действие санкций, наложенных исполкомом WADA»,— сказал господин Сорокин.

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Напомним, президент WADA Крейг Риди заявил, что исполком WADA принял правильное решение, отстранив Россию от международных соревнований на четыре года. По его мнению, допускаемые российской стороной допинговые нарушения «слишком долго отвлекали от чистого спорта». Он также отметил, что Россия не выполнила условия восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Подробнее о решении исполкома WADA и реакции на него — в онлайн-трансляции “Ъ”.