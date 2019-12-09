Анатолий Повелий может выйти из состава правительства Петербурга

В ближайшее время лишиться статуса члена правительства Санкт-Петербурга может глава Колпинского района Анатолий Повелий. При этом он останется работать на посту руководителя районной администрации. В частности, сам господин Повелий не исключил возможность ухода из Смольного, сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что членом городского правительства Анатолий Повелий был назначен в конце сентября. В то же время сейчас в этом органе власти не хватает места для двух новых вице-губернаторов —Ирины Потехиной и Валерия Пикалева, недавно утвержденных Заксобранием. Согласно действующему законодательству, состав правительства Петербурга не может превышать 15 человек.