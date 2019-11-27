ЗакС утвердил Ирину Потехину и Валерия Пикалева вице-губернаторами Петербурга

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду, 27 ноября, большинством голосов утвердили Ирину Потехину и Валерия Пикалева в качестве вице-губернаторов города. За кандидатуру первой проголосовали 39 парламентариев (двое оказались против), за второго — 38 (против — пятеро депутатов).

Напомним, что господин Пикалев возглавит в Смольном администрацию губернатора Петербурга, а в ведение госпожи Потехиной перейдут вопросы медиасферы, молодежной политики и образования.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на встречу с будущими вице-губернаторами перед их утверждением на эти посты пришли лишь шестеро депутатов ЗакСа.