Российское гражданство получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР

С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Всего было подано 160 тыс. заявлений, рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на заседании межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников.

«Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тыс. заявлений, а по 125 тыс. лиц уже приняты решения о приеме в гражданство»,— приводит пресс-служба слова господина Колокольцев.

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Всего по программе соотечественников в Россию переехали 92,5 тыс. человека. Положительная динамика есть в Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. Сейчас соотечественников принимают 76 регионов, а в 2020 году их будет 80, сообщил министр.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины в апреле 2019 года. В июле он расширил действие указа на всех жителей двух регионов.

Подробнее об упрощенном режиме читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин ждет новых донбасских».