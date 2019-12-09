Мосгорсуд снял арест с активов Абызова на 1 млрд рублей

Мосгорсуд отменил решение об аресте активов бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщили «Интерфаксу» в суде. По словам адвоката господина Абызова, арест снят с недвижимости, ценных бумаг и денежных средств общей стоимостью в 1 млрд руб.

«Апелляционным определением Мосгорсуда постановление Басманного суда Москвы о наложении ареста на имущество от 10 сентября 2019 года отменено»,— сказали в пресс-службе суда. Материалы дела направлены в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда. Дата нового рассмотрения пока неизвестна.

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Напомним, Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Ему инкриминируется мошенничество (ст. 159 УК РФ), организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и отмывание денег (ст. 174.1 УК РФ). Согласно последнему предъявленному обвинению, бывший чиновник незаконно получил и отмыл 32 млрд руб. Сейчас его арест продлен до 25 января 2020 года.

Об аресте недвижимости и денег экс-министра — в материале “Ъ” «Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения».

О деле бывшего чиновника — в материале “Ъ” «Михаилу Абызову вменили в вину сделку на посту министра».