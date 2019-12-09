Депутаты Асбеста избрали нового спикера думы

Новым председателем думы Асбеста (Свердловская область) стал депутат Сергей Ларионов от партии «Справедливая Россия». Решение было принято на внеочередном заседании, которое пытались признать несостоявшимся из-за отсутствия кворума (фракция КПРФ, имеющая большинство мандатов, не пришла на думу).

Напомним, место спикера стало вакантным после того, как городской суд лишил мандата председателя гордумы Андрея Самарина, избранного от КПРФ, из-за нарушений в декларации о доходах. По результатам проверки городской прокуратуры выяснилось, что депутат не задекларировал недостроенный дом.

На заседании гордумы была одобрена инициатива об изменении регламента думы. «Заседание думы считается правомочным, если зарегистрировалось 50% плюс один голос от действующего числа депутатов»,— зачитал проект решения думы господин Ларионов. Поправки поддержали 11 из 12 присутствующих депутатов.

Кроме того, дума отменила решение о назначении Ольги Щаповой на должность вице-спикера. Согласно протоколу, в 2017 году за ее избрание проголосовало только десять депутатов (для принятия решения необходимо 11 голосов). На место госпожи Щаповой был избран депутат Дмитрий Александрин. Также депутаты заочно прекратили полномочия коммунисток Натальи Крыловой и Антонины Зоновой.

Анастасия Реутова