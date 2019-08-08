Прокуратура добралась до мандата

Суд Асбеста (Свердловская область) лишил мандата спикера городской думы, депутата КПРФ Андрея Самарина из-за нарушений в декларации о доходах. По результатам проверки городской прокуратуры выяснилось, что депутат не задекларировал недостроенный дом. Однако господин Самарин намерен обжаловать решение суда.



Асбестовский городской суд (Свердловская область) удовлетворил требование прокуратуры и лишил мандата председателя городской думы, депутата КПРФ Андрея Самарина. Причиной стало нарушение федерального законодательства, в частности депутат допустил ошибку в заполнении декларации о доходах за 2018 год. «При заполнении декларации не был указан объект незавершенного строительства, используемый для бытовых нужд, но не зарегистрированный в установленном порядке органами Росреестра»,— пояснили в прокуратуре области. Ранее прокуратура уже вносила представление об устранении нарушений законодательства, однако депутаты не приняли решения о сложении полномочий с председателя гордумы. Решение суда вступит в силу через месяц.

Напомним, по итогам выборов в 2017 году большинство в думе Асбеста — 11 мандатов из 21 — получили коммунисты во главе с депутатом Натальей Крыловой. С конца декабря 2018 года дума неоднократно не могла провести заседание из-за отсутствия кворума. В повестках сорванных заседаний был, в том числе, вопрос о лишении мандата и об отставке спикера думы. В 2019 году депутаты собрались на первое заседание с шестой попытки после вмешательства региональных властей. Тогда в муниципалитет приехал господин Бидонько, который предупредил народных избранников о возможном роспуске думы в случае срывов заседаний. Кроме того, в январе региональная прокуратура направила в думу представление о лишении мандата секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Александрина и трех депутатов: Натальи Крыловой, Евгения Шабанова и Татьяны Перминовой. На заседании гордумы в конце марта нарушения господина Шабанова и госпожи Перминовой народные избранники сочли незначительными — они не указали в отчетах, где проживают их несовершеннолетние дети. Госпожа Крылова, по данным прокуратуры, не указала в декларации квартиру и неверно написала дату, на которую подаются сведения об имуществе. Тогда за лишение ее мандата проголосовали 11 народных избранников при необходимом минимуме 14 человек.

По словам господина Самарина, мотивировочная часть будет получена 9 августа, после чего он подаст апелляцию. «Не было доказано, что я воспользовался депутатским статусом и построил дом, который с 2013 года без движения находится»,— считает спикер гордумы. Андрей Самарин уверен, что после снятия его с должности, мандата может лишиться депутат от КПРФ Наталья Крылова. «Областные власти в курсе ситуации. Это они вышли с инициативой примирить стороны. Наше основное условие было в сохранении всех мандатов и гарантии сохранения поста председателя гордумы. Не нужно было вести переговоры несколько месяцев, если они не выполняют договоренности»,— добавил Андрей Самарин.

Областные власти ждут окончательного решения суда. «Если решение не будет отменено, то будем выбирать нового спикера и работать дальше. Если у человека нарушение федерального законодательства, которое суд посчитал достаточным для лишения мандата, то мы на это никак повлиять не можем»,— пояснил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Эксперты уверены в том, что лишение Андрея Самарина мандата не изменит ситуацию в городе. «Конфликт не решен. Коммунисты получили достаточное количество голосов, чтобы блокировать или контролировать работу городской думы. До окончания срока полномочий события будут развиваться так же, как и последние несколько лет»,— считает глава консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александр Пирогов. По его мнению, для решения «конфликта интересов между местечковыми группами влияния» необходимо лишить мандатов треть депутатов. Однако в таком случае дума будет нелегитимной и потребуются перевыборы. «В случае лишения Самарина мандата будет эпизодическое воспаление. В перспективе ситуация потребует от регионального руководства системных мер. Региональным властям невыгодно распускать думу. Нет уверенности, что эти же распущенные кандидаты вновь не переизберутся и не усилят свое представительство»,— полагает эксперт.

Анастасия Реутова