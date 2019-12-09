Заседание думы Асбеста началось с потасовки

Внеочередное заседание думы Асбеста (Свердловская область) началось с потасовки. Члены фракции КПРФ снова не пришли на думу. Исполняющая обязанности председателя думы Ольга Щапова заявила о неправомочности проведения заседания из-за отсутствия кворума. «Заседание считается несостоявшимся»,— подчеркнула она.

Однако присутствующие 12 депутатов не согласились с ней. По их мнению, количество собравшихся депутатов достаточно для рассмотрения вопросов повестки. В знак несогласия Ольга Щапова попыталась выйти из зала, однако ей заблокировали выход из помещения. Вместо госпожи Щаповой председательствующим был избран самый старший по возрасту депутат Геннадий Гофман. Однако пока он пытался открыть заседание, на входе в зал произошла потасовка нескольких депутатов и присутствующих. Столкновение прекратилось после голосования об открытии заседания.

Почти за полтора часа депутаты заслушали и приняли проект муниципального бюджета на 2020 год в первом чтении, а также одобрили исполнения бюджета за девять месяцев 2019 года.

Напомним, в конце ноября фракция КПРФ вновь сорвала заседание думы, на котором планировалось обсуждение проекта решения по повышению налоговых ставок на имущество. Как пояснила депутат Наталья Крылова, коммунисты выступили против проекта, который предусматривает рост налога в 2-3 раза.

Анастасия Реутова