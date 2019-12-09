В Москве и Санкт-Петербурге снова эвакуируют суды из-за угрозы взрыва

В Москве эвакуировали пять судов из-за сообщений об угрозе взрыва, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Также было эвакуировано семь судов в Санкт-Петербурге.

По данным «Интерфакса», в Москве проверяют Коптевский, Головинский, Чертановский, Тимирязевский и Солнцевский районные суды, число эвакуированных людей неизвестно.

В Санкт-Петербурге эвакуировали Октябрьский, Петродворцовый, Невский, Смольнинский, Выборгский, Сестрорецкий и Приморский районные суды, сообщает объединенная пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга. Поступили угрозы о минировании Эрмитажа, аэропорта Пулково и 13 больниц, а также трех станций метро («Достоевская», «Пушкинская» и «Сенная площадь»), передает ТАСС.

Новая волна сообщений о минировании началась в декабре. На прошлой неделе в Москве и Санкт-Петербурге было эвакуировано в общей сложности 16 судов. Также эвакуация проводилась в школах и больницах. Угрозы взрыва не подтвердились.

Подробнее об эвакуациях читайте в материале “Ъ FM” «Заседания судов прервали анонимными звонками».