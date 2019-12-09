Госдеп подтвердил встречу Помпео и Лаврова 10 декабря

Как и предполагал “Ъ”, госсекретарь США Майк Помпео 10 декабря встретится с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, подтвердил Госдеп. Встреча состоится в Вашингтоне, представители двух стран обсудят «широкий круг региональных и двусторонних проблем». Другие детали в американском ведомстве не привели. Разосланный Госдепом пресс-релиз опубликовал в Twitter журналист The Washington Post.

По информации “Ъ”, в США господин Лавров также может встретиться с другими высокопоставленными официальными лицами. В частности, в американском Белом доме прорабатывают возможную встречу российского министра с президентом Дональдом Трампом. Последний визит Сергея Лаврова в Вашингтон состоялся в мае 2017 года.

О российско-американском визовом скандале читайте в публикации “Ъ”.

О визите главы МИД РФ 2017 года — в материале “Ъ” «За дачи исключительной важности».