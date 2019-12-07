Акция в Минске против интеграции с Россией завершились без происшествий

Несанкционированная акция белорусской оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией завершилась в Минске, сообщает «РИА Новости». Она прошла без происшествий и задержаний.

Акция стартовала в полдень на Октябрьской площади возле Дворца республики и продлилась около пяти часов, в ней принимали участие несколько сотен человек. С Октябрьской площади участники акции колонной прошли к Дому правительства, затем на площадь Свободы и на площадь Якуба Коласа. Порядок обеспечивали усиленные наряды милиции. В происходящее правоохранители не вмешивались, людей не задерживали.

Сегодня в Сочи проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, на ней может быть подписан план экономической интеграции двух государств.

Накануне прошли российско-белорусские переговоры на уровне глав правительств, в ходе которых планировалось договориться о таких ранее несогласованных темах, как цена на российский газ, компенсации от налогового маневра в России и возмещение за поставки загрязненной нефти по «Дружбе». Неразрешенные в ходе переговоров вопросы были вынесены на решение президентов.

Как глава Белоруссии очертил пределы сближения с Россией, — в материале “Ъ” «"Я не пацан, который отработал три, четыре, пять лет президентом"».