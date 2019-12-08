В Минске второй день протестуют против углубления интеграции с Россией

В Минске второй день проходят акции протеста против интеграции России и Белоруссии. Как отмечает «Хартия 97», около двух тыс. человек прошли от Октябрьской площади по проспекту Независимости в сторону площади Победы, после чего двинулись в сторону посольства России.

В ходе шествия прозвучали лозунги «Никаких союзов с имперской Россией!», «Слава нации, нет интеграции!», «Баста интеграции с Российской Федерацией!», «Отправим Сашу в Рашу!», «Жыве Беларусь!» (в переводе с белорусского — «Да здравствует Белоруссия!»).

Накануне в Сочи состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой стороны подняли вопрос экономической интеграции двух государств, однако после встречи ни о каких достигнутых результатах объявлено не было. Переговоры продлились 5,5 часов. Министр экономики России Максим Орешкин сообщил, что главы государств вновь встретятся 20 декабря в Санкт-Петербурге. На фоне сочинских переговоров в Минске прошла акция против подписания соглашения, в которой приняли участие несколько тысяч человек.

Как глава Белоруссии очертил пределы сближения с Россией,— в материале “Ъ” «"Я не пацан, который отработал три, четыре, пять лет президентом"».