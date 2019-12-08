На МЦД начали включать турникеты

В Москве сегодня, 8 декабря, начали включать турникеты на Московских центральных диаметрах (МЦД), предупредила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). До понедельника, 9 декабря, проезд по-прежнему будет бесплатным, но нужно будет прикладывать к турникетам проездной билет.

«Cписаний до понедельника не будет, но карту приложить надо. При любых затруднениях обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам у турникетов»,— сообщила ЦППК в Twitter.

Турникеты уже работают на следующих станциях:

«Волоколамская»;

«Новохохловская»;

«Тимирязевская»;

«Каланчевская»;

«Текстильщики»;

«Силикатная»;

«Савеловская».

Два Московских центральных диаметра были запущены 21 ноября. В связи с многочисленными жалобами на сбои в работе МЦД 24 ноября проезд по ним сделали бесплатным на две недели. 9 декабря проезд снова будет платным. Расходы лягут на перевозчика — ЦППК.

О стоимости проезда на МЦД — в материале “Ъ” «Сколько стоит прокатиться по диаметру».

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов о запуске МЦД — в интервью “Ъ” «Бесплатный проезд — это ответственность перевозчика за нестабильность работы».