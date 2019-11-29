Диаметрально ответственный

Расходы в связи с бесплатным проездом по Московским центральным диаметрам, введенным с 25 ноября на две недели, лягут на частного перевозчика — ЦППК. Компания, по мнению мэрии города, недостаточно подготовила турникеты к обслуживанию карт «Тройка», что привело к сбоям в их приеме и, как следствие, отмене оплаты. Потери ЦППК не раскрываются, по расчетам “Ъ”, они не слишком значительны: в пределах 300 млн руб. Но аналитики считают, что возлагать на компанию всю ответственность за сбои по меньшей мере странно — ее должен разделить и департамент транспорта Москвы.

Издержки за обеспечение двухнедельного бесплатного проезда по МЦД-1 и МЦД-2 целиком лягут на перевозчика — Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК). Об этом в интервью “Ъ” рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, поскольку сбой биллинга, вызвавший неправильную обработку карт «Тройка», произошел на системе турникетов ЦППК, а не Московского метрополитена, ответственность понесет пригородный перевозчик, как определено в договоре с правительствами Москвы и области. Устранить ошибки было поручено метрополитену, 28 ноября началось тестирование новой системы. Мэрия ввела бесплатный проезд по МЦД с 25 ноября по 8 декабря.

ЦППК — оператор МЦД и крупнейшая пригородная пассажирская компания РФ, на нее приходится 63,4% пригородных перевозок в России и 91,4% — в Московском железнодорожном узле. В 2018 году перевезла 577 млн пассажиров. Пакет в 50% минус две акции — у ООО МПК (владеет, в частности, компанией РЭКС), подконтрольному кипрской Fredlake Holdings Ltd, которую связывают с совладельцами «Трансмашхолдинга» Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым. ОАО РЖД свои 25% плюс одну акцию в 2017 году продало ООО «Маршрутные системы» (100% — у Анны Боевой). Правительству Московской области принадлежит 12,7% компании, еще 12,7% — казначейские акции.

В ЦППК не уточнили размер ожидаемых потерь и не сказали, будут ли спорить с мэрией. Недополученную выручку, впрочем, нетрудно посчитать. Господин Ликсутов говорил о пассажиропотоке 450 тыс. человек в рабочий день, фактический пассажиропоток в первые дни работы превышал 500 тыс. В выходные он ниже: в субботу 23 ноября по двум диаметрам провезли 279 тыс. человек, в воскресенье — 258 тыс., но с учетом роста составности можно ожидать, что далее он несколько увеличится.

Если предположить, что все поездки проходили по тарифу «пригород» (45 руб. за поездку), то суточный недополученный доход ЦППК составит 20,2–22,5 млн руб. в будни и около 13,5 млн руб. в выходные. Таким образом, за две недели ЦППК недосчитается 255–280 млн руб.

Среди недочетов, отмеченных пользователями МЦД в первые дни,— не только давка в «Иволгах», которые в первоначальной комплектации были существенно короче платформ, и несоответствие высоты платформ уровню дверей электричек, но и отсутствие пересадки с одного диаметра на другой, несоблюдение обещанных интервалов движения, самобытная система навигации, позднее предупреждение о необходимости перепрошивки «Троек» и прочее. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, отмечает, что ЦППК предлагала сразу закупать длинные «Иволги», но это предложение было отклонено. Другой собеседник “Ъ” говорит, что все эти недочеты, в сущности, простительны, если бы не масштабная пиар-кампания, сформировавшая завышенные ожидания у будущих пассажиров.

По мнению главы Союза пассажиров Кирилла Янкова, возлагать всю ответственность за сбои на ЦППК по меньшей мере странно: ее нельзя снимать с Московского метрополитена как оператора карт «Тройка» и департамента транспорта Москвы как организатора запуска МЦД. Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук солидарен с коллегой и напоминает, что не все сбои запуска были связаны с картами «Тройка»: так, дептранс как координатор пиар-кампании не уведомил общественность о том, что по сниженному тарифу МЦД обслуживаются перевозки не только в брендированных коротких «Иволгах», но и во всех электричках, следующих этими маршрутами. Также возникают вопросы к сотрудникам ОАО РЖД, принявшим строительные работы по новым платформам, которые оказались заметно выше уровня выхода из электричек, отмечает эксперт. Что касается ЦППК, то возложение на перевозчика всей ответственности за сбои скажется не только на его финансовых результатах, но и на KPI персонала, не всегда виноватого в создавшихся трудностях, полагает господин Савчук.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что МЦД — один из худших запусков крупных транспортных проектов последних лет, и неудивительно, что власти Москвы не признали свои ошибки и сделали ЦППК крайней. Он полагает, что ЦППК не будет привлекать внимания к этой истории, поскольку это осложнит и без того непростую ситуацию, которую трудно сгладить даже отменой платы за проезд.

Наталья Скорлыгина, Иван Буранов