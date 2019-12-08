В Нижнем Новгороде задержан предполагаемый виновник ДТП со школьниками

Подозреваемого в совершении ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали еще 10 человек, задержали, сообщается на сайте регионального управления СКР. Напомним, девять пострадавших — школьники. Имя задержанного СКР не называет, известно, что ему 43 года.

Подозреваемый управлял автомобилем «Тойота», после аварии отказался от медицинского освидетельствования, уточняет СКР. Как ранее сообщал ТАСС, одна из машин, попавшая в ДТП, принадлежит бывшему полицейскому. В пресс-службе ГУ МВД по Нижнему Новгороду заявили, что его не было за рулем в момент аварии. По данным Telegram-канала Baza, «Тойота» принадлежала генералу МВД Александру Пильганову, а за рулем в нетрезвом состоянии был его сын — Виктор Пильганов. Об этом же сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла в Нижнем Новгороде 7 декабря около 17:30. Водитель Toyota выехал с прилегающей территории на ул. Горького на встречную полосу и врезался в Audi и припаркованный у тротуара автомобиль. Последний от удара выбросило на тротуар, где шла группа школьников 14–15 лет в сопровождении учителей и родителей. В результате ДТП пострадали две женщины и девять школьников. Мать одного из подростков от полученных травм скончалась в больнице. После аварии возбудили уголовное дело.