После наезда автомобиля на школьников в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

Нижегородское управление СКР по факту ДТП, в котором пострадали 13 пешеходов, один из которых погиб, возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Как сообщает пресс-служба СКР, 43-летний безработный водитель, спровоцировавший аварию, отказался от медосвидетельствования. Решается вопрос о его задержании в качестве подозреваемого. Как сообщает «РИА Новости», в ГИБДД отметили, что виновника ДТП ранее лишали прав за пьяное вождение.

Авария произошла в Нижнем Новгороде 7 декабря около 17:30. Водитель Toyota выехал с прилегающей территории на ул. Горького на встречную полосу и врезался в Audi и припаркованный у тротуара автомобиль. Последний от удара выбросило на тротуар, где шла группа школьников 14-15 лет в сопровождении учителей и родителей. В результате ДТП пострадали двое взрослых и девять школьников. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Одна из сопровождавших детей женщина от полученных травм скончалась.

Одна из машин, попавшая в ДТП, принадлежит бывшему полицейскому, сообщает ТАСС. В пресс-службе ГУ МВД по Нижнему Новгороду заявили, что его не было за рулем в момент аварии.