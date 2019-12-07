В Нижнем Новгороде автомобиль наехал на группу пешеходов

В Нижнем Новгороде на перекрестке произошло ДТП с участием трех машин. Одна из попавших в аварию машин врезалась в стоявших на тротуаре пешеходов, рассказали ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону. По меньше мере 13 пешеходов госпитализированы, 11 их них — дети. Позже пришли сообщения, что один взрослый в результате ДТП погиб.

«В момент ДТП на тротуаре была группа девятиклассников. В сопровождении двух взрослых организованно они шли в театр. Всего пострадали 11 подростков и двое сопровождающих»,— сказали в пресс-службе.

Авария произошла в 17:30 по московскому времени на улице Горького в Нижегородском районе города. По факту ДТП проводится проверка.