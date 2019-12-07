Суд арестовал еще троих фигурантов дела об убийстве начальника центра «Э» по Ингушетии

Басманный суд Москвы отправил под арест еще троих задержанных по уголовному делу об убийстве начальника центра «Э» МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля избрана Закре Полонкоеву, Алихану Белхароеву и Али Картоеву, передает «Интерфакс».
Мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля избрана Закре Полонкоеву, Алихану Белхароеву и Али Картоеву. Ранее суд в рамках дела арестовал Хасана и Аслана Полонкоевых, Иссу Накастхоева.
Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были убиты 2 ноября в Москве. По данным Следственного комитета, нападавший произвел не менее десяти выстрелов. Расследованием дела сейчас занимается центральный аппарат СКР. Среди причин убийства рассматривается как служебная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, так и кровная месть.
Уголовное дело ГСУ СКР по Москве возбуждено по ч.2 ст. 105 и ст. 222 УК — убийство двух лиц и незаконный оборот оружия.
О расследовании — в материале “Ъ” «Киллеров вызывали?»
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