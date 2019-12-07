Суд арестовал фигурантов дела об убийстве начальника центра «Э» по Ингушетии

Басманный суд Москвы до 6 февраля 2020 года арестовал Хасана и Аслана Полонкоевых по делу об убийстве главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Им предъявлены обвинения по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и по ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Хасана Полонкоева следствие считает руководителем организованной преступной группы. Вместе с тем, он обвиняется не в убийстве господина Эльджаркиева, а покушении на него год назад, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката.

Позднее суд арестовал еще одного подозреваемого в покушении на главу Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии — Иссу Накастхоева. Обвинение ему пока не предъявлено, господин Накастхоев также подозревается по ст. 317 и ч. 3 ст. 222.

Напомним, Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина. По данным Следственного комитета, нападавший произвел не менее десяти выстрелов. Расследованием дела сейчас занимается центральный аппарат СКР. Среди причин убийства рассматривается как служебная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, так и кровная месть.

Уголовное дело ГСУ СКР по Москве возбуждено по ч.2 ст. 105 и ст. 222 УК — убийство двух лиц и незаконный оборот оружия. Ранее “Ъ” сообщал, что по делу задержаны пятеро фигурантов, которые являются между собой родственниками и членами секты баталхаджинцев. Позже “Ъ” стало известно, как именно задержали фигурантов дела: как оказалось, они работали таксистами, и для их поимки следователи просто заказали автомобили с нужными водителями.

Подробности — в материале “Ъ” «Киллеров вызывали?».