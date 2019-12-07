Суд арестовал экс-заместителя главы Щелковского района по делу о хищении 2,3 млн рублей

Бабушкинский суд Москвы арестовал на два месяца бывшую первую заместитель главы Щелковского района Московской области Наталью Тамбову. Она обвиняется в хищении 2,3 млн руб.. Ранее ее задержали на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию.

«Постановлением Бабушкинского районного суда в отношении Тамбовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 февраля 2020 года»,— сообщили ТАСС в суде. Госпоже Тамбовой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как ранее сообщал источник ТАСС, после задержания бывшая чиновница полностью признала свою вину и заявила о готовности сотрудничать со следствием. Инкриминируемые ей случаи мошенничества относятся к 2017 году.

Напомним, сегодня также был арестован бывший глава Щелковского района Алексей Валов. Ему инкриминируется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

О задержании главы Щелковского района — в материале “Ъ” «Чиновник получил Mercedes за покровительство».